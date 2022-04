Minister: geen cijfers over aantal veroordelingen voor ddos-aanvallen

Er zijn in Nederland geen cijfers over het aantal veroordelingen voor ddos-aanvallen, zo heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten. De minister reageerde op vragen van de VVD over de veroordeling van een Brabantse man die in 2017 en 2018 ddos-aanvallen op websites van banken en de Belastingdienst uitvoerde. Hij kreeg jeugddetentie van 194 dagen opgelegd, waarvan 180 voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur.

VVD-Kamerleden Rajkowski en Ellian wilden onder andere weten of er hogere straffen worden geëist en opgelegd voor ddos-aanvallen die zijn uitgevoerd op vitale diensten. Iets wat volgens de minister zo is. Voor het uitvoeren van ddos-aanvallen kan een gevangenisstraf van maximaal twee jaar worden geëist, maar wanneer het gaat om aanvallen tegen de vitale infrastructuur is een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar mogelijk.

De twee Kamerleden vroegen de minister ook hoeveel personen er wegens ddos-aanvallen zijn veroordeeld. Daar zijn echter geen cijfers over, aldus Yesilgöz. In de systemen van Rechtspraak wordt niet apart bijgehouden of iemand wegens een ddos-aanval is veroordeeld. Ook zijn er geen cijfers over recidive bij cybercriminelen die ddos-aanvallen hebben uitgevoerd.

Rajkowski en Ellian wilden verder wetten hoe vaak bij strafoplegging of bij een OM-afdoening de aanvullende interventie Hack_Right wordt toegepast en wat hiervan de resultaten zijn. Hack_Right is een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen. Volgens de minister zijn er sinds 2019 in totaal 25 zaken afgerond waarbij Hack_Right werd toegepast.