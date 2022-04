Securitybedrijf: recordaantal van 80 aangevallen zerodaylekken in 2021

Aanvallers hebben vorig jaar bij aanvallen zeker tachtig zerodaylekken gebruikt, zo claimt securitybedrijf Mandiant. Een recordaantal. Niet eerder werden er zoveel zerodays in één jaar geïdentificeerd. Het gaat hier om kwetsbaarheden waar aanvallers actief misbruik van maken om systemen aan te vallen en er geen beveiligingsupdate van de leverancier beschikbaar is. Van 2012 tot en met 2021 telde Mandiant tweehonderd zerodaylekken, waarvan tachtig vorig jaar. In 2020 werden nog dertig van dergelijke kwetsbaarheden geteld.

De meeste aanvallen waarbij zerodaylekken worden ingezet zijn het werk van statelijke actoren die zich richten op cyberspionage, aldus het securitybedrijf. Een grote zeroday-aanval die vorig jaar werd ontdekt maakte gebruik van vier onbekende kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server en wordt toegeschreven aan een groep aanvallers genaamd Hafnium, die aan de Chinese overheid zou zijn gelieerd.

Driekwart van de vorig jaar ontdekte zerodays maakte misbruik van kwetsbaarheden in producten van Apple, Google en Microsoft. Ondanks een toename van het aantal zerodaylekken bij aanvallen blijven aanvallers ook misbruik maken van bekende kwetsbaarheden, vaak nadat die openbaar zijn gemaakt, aldus Mandiant. Volgens het securitybedrijf is het daarom belangrijk dat organisaties rekening houden met de tijd tussen openbaarmaking en misbruik.