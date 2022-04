Duitsland mist deadline voor invoering NL-Alert-achtig waarschuwingssysteem

Door Anoniem: En het ergste is nog... je kunt de ellende niet eens gewoon uit zetten.

Los van dat dat wél kan, waarom vind je het zo'n ellende?Ik weet dat de overheid er een paar keer mee geblunderd heeft, maar die heeft steeds laten blijken daar lering uit te trekken. In de bijna 10 jaar dat NL-Alert bestaat heb ik behalve de halfjaarlijkse testberichten maar twee keer een echte alert ontvangen. Een daarvan was voor zo'n blunder, ik zat in een gebied waar geen gevaar was (wat uit het bericht bleek), de ander was wel terecht (de zware storm van een poosje terug die werkelijk bloedlink was). Zelfs als je vindt dat die storm onvoldoende reden was voor een NLAlert, dan nog is het ook weer niet zo dat je wordt overladen met berichten.De gebruikte techniek voegt geen privacyproblemen toe. Een cell broadcast is een soort SMS-bericht dat gestuurd wordt aan alle mobieltjes die verbinding hebben met een zendmast die het bericht voert. De afzender ziet niet welke mobieltjes dat zijn, dat is simpelweg geen onderdeel van het communicatieprotocol.Ik zie dus het probleem niet. Waarom is het voor jou wel ellende? Kan je uitleggen wat er in jouw ogen misgaat?