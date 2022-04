Volt vraagt Hoekstra om zich uit te spreken tegen uitlevering Assange aan VS

In de Tweede Kamer heeft Volt vragen gesteld over de aanstaande uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten. De partij vraagt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om zich uit te spreken tegen de uitlevering, dit over te brengen aan zijn Britse ambtsgenoot en in EU-verband steun voor dit standpunt te verwerven.

Vorige week bepaalde een Britse rechter dat Assange aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd. Het is nu aan de Britse minister van Binnenlandse zaken, Priti Patel, of de uitlevering doorgaat. Zij heeft tot 18 mei om over de uitlevering te besluiten. De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten.

De uitspraak van de Britse rechter is aanleiding voor Volt-Kamerlid Koekkoek om Hoekstra om opheldering te vragen. "Volgens het regeerakkoord staat de coalitie pal voor persvrijheid, bent u het ermee eens dat met de uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten de persvrijheid in het geding is?", zo wil het Kamerlid van de minister weten.

"In het regeerakkoord worden journalisten ook "hoeders van de rechtsstaat" genoemd, bent u het ermee eens dat met de uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten de rechtsstaat in het geding is?", vraagt Koekkoek verder. Afsluitend wil het Kamerlid weten of Hoekstra bereid is om zich tegen de uitlevering uit te spreken, dit aan Patel te laten weten en in EU-verband steun voor dit standpunt te verwerven. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.