SP wil opheldering van ministers over datahonger van de overheid

De SP heeft ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Yesilgöz van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd over de datahonger van de overheid. Aanleiding is een artikel in Trouw van een journalist die uitzocht welke overheidsorganisaties over zijn persoonsgegevens beschikken. Uit het onderzoek blijkt dat overheden voortdurend persoonsgegevens van burgers uitwisselen.

Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om Kamervragen te stellen. "Kunt u een schatting geven van hoeveel instanties en personen gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van een willekeurige inwoner kunnen opvragen?", vraagt ze. Leijten wil ook dat de ministers verklaren hoe ongerelateerde gemeenten van een inwoner of diens familie - zonder enige verklaarbare reden - in iemands BRP-gegevens kunnen kijken.

"Vindt u het gewenst dat gegevens van inwoners worden opgevraagd via BRP terwijl die gegevens ook via een persoonlijk verzoek aan de inwoner verkregen zouden kunnen worden? Zo ja, waarom? Zo nee, gaat u ervoor zorgen dat inzage in BRP-gegevens als een soort ‘laatste stap’ gaat gelden?", vraagt het SP-Kamerlid verder. Bruins Slot en Yesilgöz moeten ook duidelijk maken of ze ervoor kunnen zorgen dat de reden voor inzage in de BRP altijd bewaard blijft, zodat inwoners die de inzage opvragen de verklaring krijgen voor de inzage.

"Kunt u zich voorstellen dat het angstaanjagend is voor inwoners om te zien wie er allemaal naar persoonsgegevens heeft gekeken zonder dat daar een verklaring voor te geven is? Vindt u dit gewenst?", wil Leijten verder weten. Ze sluit haar zeventien Kamervragen af met de vraag of de ministers het in deze tijd, gezien waarschuwingen voor de hoeveelheid data dat de overheid heeft over inwoners, de vervuiling in die data en het risico op datalekken en identiteitsfraude, nog gewenst vinden dat gegevens van inwoners via de BRP zo gemakkelijk te raadplegen zijn. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.