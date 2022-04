Beveiligingscamera's Lilin via twee jaar oud lek besmet met malware

Onderzoekers hebben malware ontdekt die beveiligingscamera's van fabrikant Merit Lilin via een twee jaar oude kwetsbaarheid weet te infecteren. De malware wordt BotenaGo. Een eerste variant beschikte over meer dan dertig exploits om routers van verschillende fabrikanten over te nemen.

Recentelijk ontdekten onderzoekers van Nozomi Networks een nieuwe variant die het specifiek heeft voorzien op beveiligingscamera's van Lilin. Eenmaal actief zoekt de malware naar andere camera's en probeert vervolgens standaardwachtwoorden zoals admin, 1234 en root om in te loggen. Vervolgens gebruikt de malware een twee jaar oude kwetsbaarheid die remote code execution mogelijk maakt.

In 2020 kwam Merit Lilin met firmware-updates voor verschillende kwetsbaarheden. De impact van deze beveiligingslekken is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. CVE-nummers werden niet door de fabrikant gegeven. Volgens Merit Lilin waren er destijds meer dan dertienduizend van de kwetsbare camera's in omloop. De firmware-update zorgt er onder andere voor dat gebruikers de standaard gebruikersnaam en wachtwoord na de update moeten aanpassen (pdf).

Bij kwetsbare camera's zal de malware uiteindelijk een variant van de Mirai-malware installeren. Mirai kan besmette apparaten onder andere inzetten voor het uitvoeren van ddos-aanvallen.