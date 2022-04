Chrome maakt toevoegen van opmerkingen aan wachtwoorden mogelijk

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgebracht waarmee dertig beveiligingslekken in de browser worden verholpen en het nu mogelijk is om opmerkingen aan opgeslagen wachtwoorden toe te voegen. Enige tijd geleden introduceerde Google al de mogelijkheid om handmatig wachtwoorden aan de wachtwoordmanager toe te voegen.

Door de nieuwe optie kunnen gebruikers opgeslagen wachtwoorden van allerlei opmerkingen voorzien, zoals wanneer het wachtwoord is opgeslagen of aanvullende informatie over de betreffende website of account. De feature werd begin dit jaar al aan een testversie van Chrome toegevoegd, maar is nu binnen de standaardversie beschikbaar. Gebruikers moeten die nog wel zelf inschakelen door middel van de flag "chrome://flags#password-notes".

Verder zijn met Chrome 101.0.4951.41 voor Linux, macOS en Windows dertig kwetsbaarheden verholpen. De maximale impact van de beveiligingslekken is beoordeeld als "high". In deze gevallen kan een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen.

Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Kwetsbaarheden met het stempel "high" zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem. Beveiligingsonderzoeker SeongHwan Park, die een kwetsbaarheid in de Vulkan graphics API ontdekte die Chrome kan gebruiken voor het weergeven van webcontent, kreeg voor zijn bugmelding 10.000 dollar van Google.

Updaten naar de nieuwste Chrome-versie zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan echter tot zestig dagen duren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren.