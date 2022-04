Google Play Store toont meer informatie over gegevens die apps verzamelen

In navolging van Apple laat ook de Google Play Store nu zien waarom apps data verzamelen, voor welk doel dit wordt gedaan, met welke derde partijen de gegevens worden gedeeld en hoe die zijn beveiligd. App-ontwikkelaars zijn vanaf 20 juli dit jaar verplicht om de informatie over de dataverzameling van hun apps te verstrekken.

"Gebruikers en app-ontwikkelaars lieten ons weten dat het weergeven van de data die een app verzamelt, zonder aanvullende context, niet voldoende is. Gebruikers willen weten voor welk doel hun data wordt verzameld en of de ontwikkelaar gebruikersdata met derde partijen deelt", zegt Suzanne Frey, vicepresident Product, Android Security en Privacy. Straks wordt het ook duidelijk voor gebruikers of een app de verzamelde data nodig heeft om te functioneren of dat dit optioneel is en of de app-ontwikkelaar bepaalde security practices volgt.