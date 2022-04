Europol: bestrijding deepfakes vereist wetgeving en grotere rol techbedrijven

De meeste deepfakes zijn nog altijd handmatig door mensen te herkennen, maar dit is geen schaalbare oplossing voor de lange termijn, aldus Europol. De Europese opsporingsdienst heeft vandaag een rapport gepubliceerd over het gebruik van deepfaketechnologie door criminelen (pdf). In het rapport wordt gepleit voor wetgeving en een grotere rol van techbedrijven bij het vinden en verwijderen van deepfakes.

Met name het gebruik van deepfakes om desinformatie te verspreiden is volgens Europol een groot risico. Op dit moment zijn deepfakes nog door menselijke analisten te herkennen. Het toenemende gebruik van de technologie zal voor een grotere belasting van politiediensten zorgen en nieuwe vaardigheden van agenten vragen, aldus Europol.

Deepfakes kunnen allerlei gevolgen voor politiewerk hebben, van vervalst bewijs tot de inzet van politiediensten op locaties waar dit helemaal niet nodig is. Europol stelt dat opsporingsdiensten procedures hebben voor de omgang met nepbewijs, maar dat die vanwege de opkomst van deepfakes continu moeten worden aangepast. Daarnaast pleit Europol voor wetgeving om regels te stellen en medewerking af te dwingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de wensen van opsporingsdiensten.

Verder ziet Europol een grotere rol voor sociale netwerken en andere online serviceproviders weggelegd in het identificeren en verwijderen van deepfakes van hun platformen. "Nu het publiek steeds meer komt te weten over deepfakes, zal er wereldwijd een grotere zorg zijn over hun impact op personen, gemeenschappen en democratieën", zo laat Europol weten.

Biometrische autorisatie

Niet alleen verwacht Europol dat deepfakes gevolgen zullen hebben voor opsporingsdiensten, ook organisaties die van biometrische autorisaties gebruikmaken moeten hier rekening mee houden en hun autorisatieproces herzien. In plaats van audio-autorisatie moet gebruik worden gemaakt van audiovisuele autorisatie. Verder zijn live videoverbindingen nodig en moeten willekeurige handelingen live voor de camera worden getoond, zoals de hand voor het gezicht houden.