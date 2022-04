Japanse overheid lanceert tool die 64-bit versies Emotet-malware detecteert

Het Computer Emergency Reponse Team van de Japanse overheid (JPCERT) heeft een tool voor het detecteren van de Emotet-malware van een update voorzien, zodat voortaan ook 64-bit exemplaren worden gedetecteerd. De eerste versie van "EmoCheck", zoals de opensourcetool heet, verscheen in 2020 en was specifiek ontwikkeld voor het detecteren van Emotet.

Emotet is een "modulaire malwarefamilie" die allerlei aanvullende malware op systemen kan installeren, wachtwoorden steelt en zelf zeer lastig te verwijderen is. Om zich te verspreiden maakt Emotet gebruik van e-mails die als bijlage doc-bestanden met kwaadaardige macro's bevatten. Zodra de ontvanger van de e-mail de macro's in het document inschakelt wordt Emotet geïnstalleerd en zal vervolgens proberen om andere machines in het netwerk te infecteren.

Emotet kan aanvullende malware downloaden en was verantwoordelijk voor een aantal zeer ernstige ransomware-uitbraken bij grote organisaties. Eerder deze maand lieten onderzoekers via Twitter weten dat nieuwe Emotet-exemplaren gebruikmaakten van 64-bit modules en loaders. Om ook deze varianten te detecteren heeft JPCERT EmoCheck van een update voorzien. De nieuwe versie is via GitHub te downloaden.