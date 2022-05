Veel meer Atlassian-klanten getroffen door grote storing dan eerst gemeld

Veel meer klanten van Atlassian zijn getroffen door grote storing dan het bedrijf eerder meldde. In eerste instantie sprak Atlassian over vierhonderd klanten, maar dat blijken er bijna achthonderd te zijn. Softwarebedrijf Atlassian biedt verschillende diensten voor projectmanagement, alerting en incident response, bedrijfswiki's, authenticatie, productmanagement en bugtracking.

Door een "communicatiekloof" tussen twee teams en problemen bij het uitvoeren van een script werden bijna negenhonderd websites van klanten verwijderd. Via deze websites maken klanten gebruik van de clouddiensten Jira Work Management, Jira Service Management, Confluence, Jira Software, Atlassian Access, Jira Product Discovery en Opsgenie.

Atlassian wilde verschillende standalone legacy apps bij cloudklanten uitschakelen. Het eerste probleem volgens het bedrijf was een communicatiekloof tussen het team dat om de deactivatie van de legacy apps had gevraagd en het team dat dit uitvoerde. In plaats van de ID's van de betreffende apps door te geven werden de ID's van de complete cloudsite doorgegeven waar de apps moest worden gedeactiveerd.

Er werd vervolgens niet gecontroleerd of het opgegeven ID van een app of van een volledige website was. Daarnaast werd het script in de verkeerde uitvoermodus uitgevoerd, waardoor 883 sites van 775 klanten werden verwijderd. In eerste instantie schatte Atlassian dat het om vierhonderd klanten ging en communiceerde dit ook naar buiten. Nu blijkt dat het om bijna het dubbele aantal klanten gaat.

De fout werd op 5 april gemaakt en op 18 april waren alle klantsites hersteld. Die hebben volgens Atlassian hierbij niet meer dan vijf minuten aan data verloren. Het softwarebedrijf heeft nu een uitgebreide Post-Incident Review online gezet waarin het uitlegt hoe de storing zich kon voordoen en wat het heeft gedaan om de schade te herstellen.

Ook laat het bedrijf weten wat het gaat doen om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen, waaronder het toepassen van "soft-deletes". Hierdoor wordt het direct verwijderen van klantsites verboden en worden voor het verwijderen van data meerdere stappen doorlopen. Verwijderde data zal pas na een bepaalde tijdsperiode uit de productieomgeving worden verwijderd. Verder zegt Atlassian de communicatieprocessen te zullen verbeteren.