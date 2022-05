Politie houdt 23-jarige Amsterdammer aan voor versturen phishingmails

De politie heeft een 23-jarige Amsterdammer aangehouden voor het versturen van phishingmails. Het is de derde verdachte dit jaar die wegens phishing is ingerekend. Het voorarrest van de man is gisteren met drie maanden verlengd. De verdachte zou sinds begin vorig jaar phishingmails uit naam van een niet nader genoemde vereniging hebben verstuurd, zo laat het Openbaar Ministerie weten.

Een link in de phishingmails wees naar een phishingsite. Met gegevens die slachtoffers op deze phishingsite invoerden zijn vermoedelijk duizenden euro's gestolen. Uit onderzoek van de politie bleek de phishingsite te draaien op een server in Duitsland. De hosting van de server was betaald met een creditcard die op andermans naam stond. De 23-jarige Amsterdammer wordt verdacht computervredebreuk, oplichting en manipulatie van computergegevens.

Eerder dit jaar hield de politie al twee 24-jarige mannen aan uit Uithoorn en Amsterdam op verdenking van phishing. Op 22 april eiste het OM tegen de 24-jarige Amsterdammer een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De drie zaken staan los van elkaar, de verdachten kennen elkaar niet, aldus het Openbaar Ministerie.