OM: vorig jaar bijna 15.000 gevallen van cybercrime geregistreerd

Vorig jaar heeft de politie bijna 15.000 gevallen van cybercrime geregistreerd, een stijging van 33 procent ten opzichte van 2020. Er werden in 2021 in totaal 34 mensen wegens cybercrime tot een gevangenisstraf veroordeeld, een stijging ten opzichte van de 25 veroordelingen met een vrijheidsstraf in 2020. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) in het vandaag verschenen jaarbericht over 2021 weten.

"Als cybercrime onvoldoende strafrechtelijk wordt aangepakt, zorgt het voor afnemend vertrouwen van burgers in de digitale infrastructuur en democratische rechtsstaat. Cybercrime is aan een opmars bezig", aldus het OM. Niet alleen nam het aantal registraties van cybercrime toe, ook het aantal nieuw ingeschreven verdachten van cyberdelicten liet een stijging zien van 468 naar 564.

Kregen in 2020 nog 25 mensen wegens cybercrime een gevangenisstraf opgelegd, vorig jaar waren dat er 34. In de meeste gevallen gaat het om celstraffen tot 1 jaar (22 veroordelingen). Drie mensen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 1 tot 2 jaar en negen personen kregen een celstraf van twee tot vijf jaar opgelegd.

"Cybercrime is moeilijk op te sporen en vraagt om veel kennis en specialisten die zich voortdurend blijven ontwikkelen om hackers bij te blijven. Daarnaast moet het OM breed investeren in digitale vaardigheden, want de specialistische kennis van vandaag is de basiskennis van morgen", aldus het jaarbericht.