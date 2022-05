Kritiek op Belgische overheids-app die om wifi-gegevens vraagt

De Belgische overheid lanceerde eind vorig jaar een app die gebruikers voor dreigingen op hun wifi-netwerk waarschuwt en nieuws over cyberdreigingen in België toont, maar de gegevens die de app vraagt zit veel gebruikers niet lekker. De Safeonweb-app is ontwikkeld door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België

Om waarschuwingen over bedreigingen op het eigen wifi-netwerk te ontvangen moeten gebruikers eerst de naam van hun wifi-netwerk en ip-adres bij het CCB registreren. Hiervoor moet naast een bevestiging via e-mail ook de locatiebepaling worden ingeschakeld. De toegang tot de locatie van de gebruiker is nodig om te bepalen of die op geregistreerde netwerk aanwezig is.

Vandaag meldt de Belgische politie dat de Safeonweb-app sinds de lancering vorig jaar meer dan 180.000 keer is gedownload. Ondanks positieve reacties zijn er ook de nodige negatieve recensies te vinden van gebruikers die het niet fijn vinden dat de app om hun wifi-gegevens vraagt. "Heb deze app eruit gegooid na enkele minuten. Je geeft de controle van jouw netwerk door aan de app met registratie. Heb een big-brother gevoel bij deze. Liever niet. Dan koop ik mij wel een sterke firewall", aldus een reactie.

"Er zijn andere manieren om "safe on web" te zijn. Alvast niet door zoveel gevoelige informatie continu te delen met de app", laat een andere gebruiker weten. "De app wil toegang tot teveel info. Locatie bijvoorbeeld: de app heeft geen goede reden om mij permanent aan Google's tracking bloot te stellen. Ook toegang tot wifi is een groter risico dan de app waard is", staat in een andere review. In een reactie op de kritiek laat Safeonweb weten dat het de wifi-gegevens nodig heeft om gebruikers voor dreigingen op hun netwerk te kunnen waarschuwen.