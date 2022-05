Europese Commissie wil Europees digitaal patiëntendossier invoeren

Als het aan de Europese Commissie ligt komt er een Europees digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken. Daarnaast moeten gezondheidsgegevens van Europese burgers voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming gebruikt kunnen worden.

"Dankzij de European Health Data Space (EHDS) krijgen mensen onmiddellijk en gemakkelijk toegang tot de gegevens in elektronische vorm, en dit kosteloos. Zij kunnen deze gegevens gemakkelijk delen met gezondheidswerkers in eigen land en in andere lidstaten, waardoor de gezondheidszorg zal verbeteren", zo claimt de Europese Commissie.

Volgens de Commissie zullen burgers met het EHDS volledige controle over hun gegevens hebben en kunnen ze informatie toevoegen, onjuiste gegevens corrigeren, de toegang van anderen beperken en informatie verkrijgen over hoe en voor welk doel hun gegevens worden gebruikt.

Verder moeten de lidstaten ervoor zorgen dat patiëntendossiers, elektronische voorschriften, beelden en beeldverslagen, laboratoriumresultaten en ontslagverslagen in een gemeenschappelijk Europees formaat worden opgesteld en aanvaard. Daarnaast worden interoperabiliteit en beveiliging verplichte vereisten. Fabrikanten van elektronische patiëntendossiers moeten de naleving van deze normen certificeren.

De EHDS zorgt er ook voor dat onderzoekers, innovatoren, overheidsinstellingen en bedrijfsleven toegang zullen hebben tot grote hoeveelheden geanonimiseerde gezondheidsgegevens. Toegang tot deze gegevens is alleen mogelijk met een vergunning en wordt alleen verleend wanneer de gevraagde gegevens worden gebruikt voor specifieke doeleinden, in gesloten, beveiligde omgevingen en zonder de identiteit van de betrokkenen te onthullen.

"Het is ook strikt verboden de gegevens te gebruiken voor beslissingen die nadelig zijn voor burgers, zoals het ontwerpen van schadelijke producten of diensten of het optrekken van een verzekeringspremie", voegt de Commissie toe. Het voorstel van de Europese Commissie zal nu worden besproken door de Raad en het Europees Parlement.