Belgische banken melden 25 miljoen euro schade door phishingaanvallen

Vorig jaar hebben criminelen door middel van phishing 25 miljoen euro van Belgische bankklanten weten te stelen, zo meldt Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken. Dit is een daling ten opzichte van 2020, toen er nog 34 miljoen euro door criminelen werd buitgemaakt.

Volgens Febelfin is de daling te danken aan betere monitoring van de banken, bewustzijnscampagnes onder het publiek en samenwerking tussen verschillende stakeholders. Wel stelt de koepelorganisatie dat er een belangrijke verschuiving plaatsvindt richting andere fraudevormen, zoals beleggings-, factuur-, hulpvraag- of kluisrekeningfraude, waarbij het slachtoffer wordt overgehaald om zelf geld over te maken.

De schade had nog veel hoger kunnen uitpakken. Ongeveer driekwart van alle frauduleuze overschrijvingen via phishing werd geblokkeerd of teruggevorderd. "25 miljoen euro is de netto buit, de effectief geleden schade, zonder de pogingen tot fraude meegerekend. Ongeveer 75 procent van deze frauduleuze – maar perfect ondertekende – overschrijvingen werd door de banken ongedaan gemaakt, zowel door ze tijdig te detecteren en te blokkeren als door de buitgemaakte bedragen terug te vorderen. Deze door de banken verhinderde fraudegevallen zijn niet opgenomen in het nettobedrag", stelt Febelfin.

Om het publiek te blijven waarschuwen voor phishing is er gisteren een nieuwe campagne gestart met de naam "Wees slimmer dan een phisher". Febelfin benadrukt dat eerdere campagnes met tips, zowel op sociale media als op tv en radio, een groot doelpubliek bereikten. "Maar het aantal fraudegevallen blijft hoog en dus is er nog werk aan de winkel."