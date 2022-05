Schoonmaakbedrijf CWS getroffen door cyberaanval

Schoonmaakbedrijf CWS is getroffen door een cyberaanval, zo blijkt uit een e-mail waarover Security.NL beschikt. Op de eigen website meldt het bedrijf dat de systemen door een "technische oorzaak" niet naar behoren werken. In een e-mail aan klanten spreekt CWS over een cyberaanval en dat het gehele datacenter is afgesloten en ontkoppeld om systemen en data te beschermen en de gevolgen van het incident te beperken.

"Het incident heeft tot gevolg dat een onbevoegde derde partij mogelijk toegang heeft gehad tot onze systemen en data. Bovendien kunnen wij door het afsluiten en ontkoppelen van ons datacenter op dit moment niet volledig gebruik maken van onze systemen. Hierdoor beschikken wij nu niet over de meest actuele klantinformatie", aldus het schoonmaakbedrijf.

Doordat actuele informatie niet voorhanden is beschikt CWS naar eigen zeggen ook niet over de laatste bestellings- en leveringsgegevens voor nieuwe kleding, toenames en vervangingen. Ook de uitlevering van de schone was (bedrijfskleding en linnengoed (zoals theedoeken) kan eventueel afwijken van de normaal geplande momenten. Het bedrijf zegt verder alles in het werk te stellen om de service naar klanten zo snel en nauwkeurig mogelijk te herorganiseren.

Het onderzoek naar de aanval loopt nog. "We bieden onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak en staan klaar om u op alle mogelijke manieren te helpen. Wij begrijpen het als u meer informatie wenst te ontvangen, of vragen heeft. Wij doen er alles aan om bereikbaar te zijn voor u, maar zullen minder goed bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent", zo sluit CWS de e-mail aan klanten af.