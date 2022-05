GitHub verplicht eind 2023 tweefactorauthenticatie voor alle ontwikkelaars

Alle ontwikkelaars die op de één of andere manier bijdragen aan code op GitHub.com zullen eind 2023 tweefactorauthenticatie (2FA) voor hun account moeten hebben ingeschakeld, zo laat het populaire platform voor softwareontwikkelaars vandaag weten. Volgens GitHub zijn accounts van softwareontwikkelaars geregeld het doelwit van aanvallen en is het beveiligen van deze accounts de eerste en belangrijkste stap in het beschermen van de software supply chain.

"De meeste beveiligingsincidenten zijn niet het gevolg van exotische zeroday-aanvallen, maar eenvoudigere aanvallen zoals social engineering, wachtwoorddiefstal of -lekken en andere manieren waardoor aanvallers toegang tot accounts van slachtoffers krijgen en de middelen waar die toegang toe hebben", zegt Mike Hanley van GitHub. Via gecompromitteerde accounts kunnen aanvallers code stelen of kwaadaardige aanpassingen aan code toevoegen.

Hanley stelt dat 2FA een belangrijke maatregel is om accounts te beschermen. Slechts 16,5 procent van de actieve GitHub-gebruikers heeft dit echter ingesteld en slechts 6,44 procent van de npm-gebruikers. Npm is de standaard package manager voor de JavaScript-omgeving Node.js en eigendom van GitHub. Met de vandaag aangekondigde maatregel zal 2FA straks voor alle accounts verplicht zijn. De komende maanden zal GitHub meer details over de 2FA-plannen geven.