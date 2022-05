Criminelen maken actief misbruik van kritieke kwetsbaarheid in F5 BIG-IP

Criminelen maken actief misbruik van een kritiek kwetsbaarheid in F5 BIG-IP om organisaties aan te vallen, zo meldt het Australische Cyber Security Centre (ACSC). Op 4 mei verscheen er een update voor het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-1388, dat het mogelijk maakt voor een ongeauthenticeerde aanvaller met toegang tot een BIG-IP om het systeem over te nemen of uit te schakelen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Het BIG-IP-platform van F5 wordt voor verschillende toepassingen gebruikt, zoals load balancing en application delivery. In het verleden zijn kritieke kwetsbaarheden in het platform vaker bij aanvallen gebruikt. Volgens het ACSC is er inmiddels proof-of-concept exploitcode voor het lek online verschenen en maken aanvallers ook actief misbruik van de kwetsbaarheid bij aanvallen tegen Australische netwerken. Het ACSC zegt de situatie te monitoren en roept getroffen Australische organisaties op om zich te melden. Daarnaast wordt aangeraden de beschikbare update te installeren of anders een workaround toe te passen.