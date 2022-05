VVD vraagt minister Kuipers om nut van Europees digitaal patiëntendossier

Ja klinkt leuk, maar ziet er uit alsof het vooral voor de buhne is. Uiteindelijk zal de VVD, die een behoorlijke pro-EU partij zijn als je niet alleen luistert naar wat ze hier zeggen, maar kijkt naar hoe ze daadwerkelijk hier en in Brussel stemmen, toch wel tekenen bij het kruisje. In de praktijk betekent "volledige controle over hun gegevens" voor burgers dat ze aan kunnen vinken of ze "veel", "heel veel", of "alle" van hun gegevens willen "delen". Er zal geen optie "niets" komen, en ook geen opties "Ik wil helemaal niet in deze database", of "ik wil niet dat mijn gegevens opgenomen worden in statistieken", of "ik wil niet dat mijn gegevens gebruikt kunnen worden door onderzoekers en beleidsmakers". Die zaken zijn domweg geen keuzes, als politici zeggen "U heeft volledige controle" dan bedoelen ze "u kunt een keuze maken uit een aantal mogelijkheden die wij hebben bedacht". Dit is exact hetzelfde truukje als bijvoorbeeld bij het donorregistratie-systeem; je staat er in of je het nu wil of niet, en je kan kiezen voor een van de voorgekookte mogelijkheden. Andere opties, zoals "mijn keuze ligt vastgelegd in een gesloten envelop bij mijn advocaat", of "mijn huisarts weet wat ik wil" (dus niet "die beslist", maar "die weet wat ik wil"), of "ik ben pas 18, ik kan nog geen keuze maken, kom volgend jaar nog maar eens vragen" zijn er gewoon niet.



Nu is een voor de hand liggend argument om te zeggen "waarom zou je er bezwaar tegen hebben dat je gegevens gebruikt worden voor potentieel levensreddend onderzoek", maar dat is het hele punt nu juist, die vraag zou niet gesteld hoeven worden als je daadwerkelijk zelf volledige controle zou hebben. Dan zou iedereen die keuze zelf kunnen maken. Een argument als "waarom zou je bezwaar hebben" is om te vermommen dat die keuzevrijheid je is afgenomen; presenteer het dan ook als zodanig en zeg gewoon "wij gaan uw gegevens gebruiken voor deze doeleinden, of u het nu wilt of niet", en stop met dat bedriegelijke geneuzel over zogenaamd volledige controle, want die is er niet.