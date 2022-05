Nederlandsche Bank lanceert app voor controleren van eurobiljetten

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een app uitgebracht om de echtheid van eurobiljetten te controleren. Volgens DNB is de kans erg klein dat mensen met een vals biljet in aanraking komen. Vorig jaar werden zo'n 26.000 valse eurobiljetten aangetroffen. Met de 'Check je biljet'-app kunnen mensen kijken of hun biljetten echt zijn of niet.

DNB omschrijft de app als een "geavanceerde eurobiljetscanner" die door middel van de smartphonecamera alle eurobankbiljetten controleert op echtheid. Gebruikers worden wel gewaarschuwd. "Het kan dan zijn dat het biljet vals is, maar het kan ook zijn dat het biljet wel echt is, maar te gekreukeld of versleten. Controleer daarom zelf ook in alle gevallen met de ‘kijk, voel, kantel-methode’", aldus DNB. De app is daarnaast alleen bedoeld voor particulier gebruik.

De app is inmiddels duizenden keren gedownload, maar gebruikers zijn niet tevreden. "Meerdere keren één biljet gescand en gaf ‘mogelijk geen echt biljet’ dit ook bij drie andere 50 euro biljetten gedaan van verschillende uitvoeringen en gaf ook hetzelfde. Één biljet gaf ‘echt’ aan en later kon ik ook het eerste biljet als ‘echt’ noteren, kortom de app is kritisch (logisch!) maar daardoor ook onbetrouwbaar", aldus een reactie. Ook andere mensen klagen dat de app niet goed werkt met gevouwen biljetten.