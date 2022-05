Deense Coop schond privacywet met persoonlijke data op gedeelde netwerkschijf

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dagelijks is het uitlekken van informatie in het nieuws. Soms gaat dat over bedrijfs-geheimen, soms over privacy gevoelige gegevens. In een professioneel geleid project werk je samen met de ook aan te trekken coördinator informatiebeveiliging en privacy-bescherming om de werkprocessen aan te passen zonder de dienstverlening te belasten door te zware procedures.