Minister: werkgever kan gebruik van mobiele telefoon op werkvloer verbieden

Werkgevers kunnen eenzijdig het gebruik van mobiele telefoons op de werkvloer verbieden zolang dit redelijk is. Instemming van de werknemers is niet nodig. Dat zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken. Ze reageerde op Kamervragen van de PvdA over een staking bij distributiecentrum GXO in Tilburg. Werknemers legden daar in maart het werk neer omdat ze niet meer hun telefoons willen inleveren om te kunnen werken.

Personeel moet de telefoons in een kluisje bewaren. De staking was aanleiding voor PvdA-Kamerlid Kathmann om opheldering aan de minister te vragen. "Is het überhaupt toegestaan dat een werkgever verbiedt mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer mee te nemen?", wilde ze van de minister weten. Die stelt dat een werkgever op basis van het instructierecht het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de werkvloer kan verbieden.

"Deze bevoegdheid is eenzijdig; instemming van de werknemers is niet nodig. Voorwaarde van een instructie is dat deze redelijk en billijk is", voegt Van Gennip toe. GXO liet de minister weten dat het gebruik van mobiele telefoons in het warehouse uit veiligheidsoverwegingen niet is toegestaan. Daar waar het voor het werk noodzakelijk is om onderling te communiceren wordt met portofoons gewerkt aangezien op veel plekken in het warehouse geen bereik is.

Naar aanleiding van de ontstane onrust heeft GXO besloten dat medewerkers hun mobiele telefoon naar binnen mogen meenemen, zolang ze niet tijdens het werk worden gebruikt. Van Gennip stelt dat het niet toestaan van mobiele telefoons in een warehouse uit veiligheidsoverwegingen gebruikelijk is.