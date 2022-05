Beveiligingsupdates Exchange Server voortaan ook als exe-bestand

Beveiligingsupdates en hotfixes voor Exchange Server worden voortaan ook als exe-bestand aangeboden wat systeembeheerders moet helpen die patches handmatig uitrollen, zo laat Microsoft weten. Op dit moment zijn beveiligingsupdates voor Exchange alleen beschikbaar als Windows Installer patch (.msp)-bestand, dat alleen met verhoogde rechten is uit te voeren.

De installatie van .msp-bestanden vindt plaats in de securitycontext van het account dat voor de installatie wordt gebruikt. Wanneer User Account Control (UAC) staat ingeschakeld en de update wordt door middel van een dubbelklik op het .msp-bestand geïnstalleerd, draait het installatieproces in een 'non-elevated mode', wat vaak in een foute serverstaat kan resulteren, aldus Microsoft. Daarom worden beheerders bij elke update eraan herinnerd om de patch met verhoogde rechten uit te voeren.

Naast het aanbieden van updates als .msp-bestand, wat volgens Microsoft het beste werkt voor geautomatiseerde installaties, is er nu ook een .exe-installer die voor handmatige installaties is bedoeld. Het exe-bestand is een wrapper voor het .msp-bestand die ervoor zorgt dat de installatie met de juiste rechten wordt uitgevoerd. Microsoft merkt op dat het installatieproces via het .exe-bestand automatisch wordt gelogd, wat kan helpen bij het troubleshooten van mislukte installaties.