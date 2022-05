Europees inloggen met DigiD bij overheidsinstanties vanaf nu mogelijk

Gebruikers van DigiD kunnen vanaf nu met hun account bij Europese overheidsinstanties inloggen. Zo kunnen Nederlanders bijvoorbeeld online hun pensioen bij een Belgisch pensioenfonds bekijken of zich inschrijven voor onderwijs in Denemarken, zo laat DigiD-beheerder Logius weten.

DigiD is erkend als Europees inlogmiddel en voldoet hiermee aan de EU-verordening eIDAS (Electronic Identification And Trust Services). EIDAS zorgt ervoor dat overheidsorganisaties in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) elkaars inlogmiddelen toegang geven. Nederlanders kunnen met hun DigiD bijvoorbeeld inloggen bij de overheid in Finland en Italianen kunnen met hun inlogmiddel bij de Nederlandse overheid zaken doen.

Inloggen bij overheidsorganisaties die zijn aangesloten bij Europees inloggen kan alleen met de DigiD-app waaraan via ID-check een eenmalige controle van een identiteitsbewijs is toegevoegd of met een identiteitskaart die is uitgegeven na 13 maart 2021. Er is geen centraal overzicht waar alle aangesloten overheidsorganisaties in de verschillende EU-landen op staan, maar inloggen met DigiD is mogelijk op inlogpagina's met onderstaande logo's.