BoF: Brussel dwingt chatdiensten om gesprekken van gebruikers mee te lezen

De Europese Commissie presenteert naar verwachting vandaag een plan dat chatdiensten en andere platformen dwingt om mee te lezen met gesprekken van gebruikers (pdf). "De Europese Commissie wil via dit voorstel onder meer spyware laten installeren op iedereens telefoon. Dat is onacceptabel," zegt Rejo Zenger, beleidsadviseur bij Bits of Freedom. De burgerrechtenbeweging slaat samen met Waag alarm over het plan. Eerder deed ook de Duitse hackersclub CCC dit.

Volgens de CCC wil Brussel client-side scanning gaan verplichten, waarbij de content van chatberichten direct op het toestel van gebruikers wordt gecontroleerd en in het geval van verdachte content naar de autoriteiten wordt doorgestuurd. De Europese Commissie zou hiermee kindermisbruik willen tegengaan. De aanpak hiervan is ontzettend belangrijk, merkt Zenger op. "Daarom is het cruciaal om in te zetten op effectieve en duurzame maatregelen. Dat zijn deze plannen niet. De vertrouwelijkheid van communicatie is onmisbaar voor iedereen, óók voor kinderen en slachtoffers van seksueel misbruik."

Bits of Freedom en Waag stellen dat bij de bestrijding van verspreiding van beelden van kindermisbruik al genoeg problemen zijn, zoals een overbelaste zedenpolitie en gebrekkige internationale samenwerking. "Dit voorstel lost die problemen niet op. Het schaadt vooral onschuldige burgers, terwijl er andere oplossingen beschikbaar zijn", gaat Zenger verder. Hij voegt toe dat er geen betrouwbaar bewijs is van de betrouwbaarheid of van de effectiviteit van de technologie die voor dit doel wordt ingezet.

De burgerrechtenorganisaties maken zich ook zorgen dat het voorstel het einde van vertrouwelijke digitale communicatie betekent. Wanneer bedrijven het verkeer van internetgebruiker moeten monitoren, is er van vertrouwelijkheid geen sprake meer, zo stellen ze. "De afgelopen jaren heeft de technologiesector juist broodnodige stappen gezet om de vertrouwelijkheid van onze communicatie te verbeteren, met name door de veel vaker end-to-end encryptie toe te passen. De voorgestelde maatregelen druisen in tegen die ontwikkeling", merkt Zenger op.