Kaspersky: Windows Print Spooler-lekken steeds vaker misbruikt bij aanvallen

Kwetsbaarheden in de Windows Print Spooler worden steeds vaker bij aanvallen gebruikt, zo stelt antivirusbedrijf Kaspersky op basis van eigen cijfers. De Print Spooler is verantwoordelijk voor het verwerken van printjobs. Het afgelopen jaar zijn er meerdere kwetsbaarheden in dit Windowsonderdeel ontdekt, waarvan PrintNightmare de bekendste is. Ook de bekende Stuxnet-worm die systemen in de Iraanse uraniumverrijkingscentrale van Natanz saboteerde maakt onder andere misbruik van een lek in de Print Spooler.

Beveiligingslekken in dit Windowsonderdeel zijn meestal niet genoeg om systemen op afstand over te nemen en worden vooral door aanvallers die al toegang tot een systeem hebben gebruikt om hun rechten te verhogen. Kaspersky zag tussen juli 2021 en april van dit jaar zo'n 65.000 aanvallen waarbij een kwetsbaarheid in de Print Spooler werd gebruikt. Ongeveer 31.000 van deze aanvallen vonden de afgelopen vier maanden plaats, van januari tot en met april.

"Dit suggereert dat kwetsbaarheden in Windows Print Spooler een populaire aanvalsvector voor cybercriminelen blijven, wat inhoudt dat gebruikers alert moeten op beveiligingsupdates die Microsoft uitbrengt", zo laat het antivirusbedrijf weten. Onlangs kwamen de FBI en NSA met een overzicht van veel aangevallen kwetsbaarheden in 2021 waarin twee verschillende Print Spooler-lekken stonden. Gebruikers kunnen op systemen waar niet mee wordt geprint de Print Spooler-service uitschakelen.