EFF: Brussel ondermijnt encryptie met plan om chatberichten te scannen

Het plan van de Europese Commissie om chatdiensten, hostingproviders en andere platforms te verplichten om kindermisbruik te detecteren ondermijnt encryptie en schaadt ieders privacy en veiligheid, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. "Door het aantasten van encryptie kan het probleem van kindveiligheid voor sommige kinderen erger en niet beter worden gemaakt", zegt Joe Mullin van de EFF.

Gisteren liet de Europese Commissie weten dat het nieuwe wetgeving wil invoeren die online serviceproviders verplicht om kindermisbruik te detecteren, rapporteren en verwijderen. Aangetroffen materiaal moet bij een nieuw op te richten centrum worden gemeld, dat vervolgens opsporingsdiensten en Europol zal informeren. In het geval van waargenomen kindermisbruik moet de betreffende gebruiker zijn te identificeren.

Volgens de EFF eist de Europese Commissie plain-text toegang tot privéberichten van gebruikers, van e-mail tot berichtjes op social media. Niet alleen moeten platforms bekend kindermisbruikmateriaal detecteren en stoppen, maar ook grooming. "Dit zou een gigantisch nieuw surveillancesysteem zijn, omdat het de infrastructuur vereist voor een uitgebreide analyse van gebruikersberichten", stelt Mullin.

De Europese Commissie claimt dat het scannen van berichten met waarborgen is omgegeven, maar die zijn niet sterk genoeg om de privacy-invasieve acties te voorkomen die platforms zullen moeten nemen, aldus de EFF. De burgerrechtenbeweging voegt toe dat het plan om een backdoor aan versleutelde communicatie toe te voegen onderdeel van een wereldwijde beweging is, die eerder in onder andere Australië en de Verenigde Staten de kop opstak.

Afsluitend laat de EFF weten dat de Europese Commissie niet zelf de wet in de Europese Unie bepaalt. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging werkt dan ook samen met leden van het Europees Parlement en afgevaardigden van EU-lidstaten om naar eigen zeggen privacy en encryptie te beschermen.