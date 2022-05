CBS: Nederland Europese koploper digitale vaardigheden

Nederlanders staan binnen Europa bovenaan als het gaat om het kunnen gebruiken van software, computers en internet, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat. Vorig jaar beschikte bijna tachtig procent van de 16- tot 75-jarige Nederlanders over digitale basisvaardigheden of meer dan digitale basisvaardigheden, tegen het EU-gemiddelde van 54 procent.

Digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van het aantal activiteiten op vijf gebieden, namelijk informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming en softwaregebruik. Iemand heeft digitale basisvaardigheden als hij tenminste één activiteit doet op de gebieden informatie en communicatie en één of twee op de andere gebieden. Meer dan digitale basisvaardigheden heeft iemand als er twee of meer activiteiten worden uitgevoerd op de gebieden informatie en communicatie en drie of meer op de andere gebieden.

Samen met Finland heeft Nederland het grootste aandeel inwoners met minimaal basisvaardigheden, bijna tachtig procent. Hiermee heeft Nederland het Europese digitaliseringsdoel van 2030 al bijna bereikt: in dat jaar moet namelijk tachtig procent van de EU-bevolking ten minste digitale basisvaardigheden hebben. Met 52 procent is ons land zelfs koploper met meer dan basisvaardigheden (Finland; 48 procent).

Online communicatie

Nederlanders blinken vooral uit op het gebied van online communicatie, zoals e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken en online mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties. 93 procent van de Nederlanders heeft op dit gebied meer dan basisvaardigheden, tegenover een EU-gemiddelde van 77 procent. Het kunnen gebruiken van software ligt met 65 procent een stuk lager, maar kent ook een Europees gemiddelde van 45 procent. Onder softwaregebruik valt onder andere het gebruik van tekstverwerkers en spreadsheets, maar ook programmeren wordt hiertoe gerekend.

Leeftijd

Er blijken grote verschillen tussen leeftijdsgroepen te zijn als het om digitaal vaardigheden gaat. Zo is het percentage Nederlanders met meer dan basisvaardigheden bij 25- tot 45-jarigen ruim twee keer zo hoog als bij 65- tot 75-jarigen. Van de 25-tot 45-jarigen had 64 procent meer dan basisvaardigheden. Onder 65- tot 75-jarigen was dit aandeel 28 procent. Van de hoogopgeleiden had 70 procent digitale vaardigheden boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee keer zo groot als onder de laagopgeleiden (31 procent). Van de middelbaar opgeleiden had de helft meer dan basisvaardigheden.