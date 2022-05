Thunderbird verbetert accountbeheer en krijgt ingebouwde importtool

De nieuwste versie van e-mailclient Thunderbird die eind juni zou moeten verschijnen moet het eenvoudiger voor gebruikers maken om hun e-mailaccounts te beheren alsmede van andere e-mailclients zoals Outlook of SeaMonkey over te stappen. Ook wordt het nu eenvoudiger om Thunderbird zonder e-mailclient te gebruiken, bijvoorbeeld voor alleen de agendafunctionaliteit of als chatclient.

Volgens het ontwikkelteam werkte het voor de eerste keer instellen van een account in Thunderbird naar behoren, maar kon dat niet worden gezegd van het configureren van aanvullende accounts. Iets dat in Thunderbird 102 is aangepakt. Verder zullen gebruikers na het installeren van de software niet meer worden gedwongen om een e-mailaccount aan te maken. Iets wat handig is voor gebruikers die Thunderbird zonder e-mailaccount willen gebruiken.

Verder is aan Thunderbird 102 een nieuwe Import- en Exporttool toegevoegd, die het exporteren en importeren van accounts en data moet vereenvoudigen. Voorheen moesten gebruikers hiervoor een aparte add-on gebruiken of de data handmatig kopiëren, maar met versie 102 zit deze functionaliteit in de e-mailclient ingebakken. Verder zal Thunderbird 102 ook support voor het gedecentraliseerde Matrix-chatprotocol bevatten. De bètaversie van Thunderbird 102 staat voor eind mei gepland, de releaseversie voor eind juni.