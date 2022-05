Criminelen kapen lopende e-mailgesprekken om malware te verspreiden

Een groep cybercriminelen kaapt op besmette computers lopende e-mailgesprekken om zo malware te verspreiden die uiteindelijk tot grootschalige ransomware-infecties kan leiden. De tactiek werd eerder al toegepast door de criminelen achter de Emotet-malware, maar is ook in gebruik door een groep genaamd TA578. Op een al besmet systeem wordt er op lopende e-mailgesprekken gereageerd met bijvoorbeeld een factuur of document dat zo naar een nog niet besmet slachtoffer wordt gestuurd.

Het meegestuurde of gelinkte bestand is in werkelijkheid de Bumblebee-malware. Deze malware fungeert als een "downloader" en kan aanvullende malware op het systeem downloaden, zoals ransomware. Verschillende groepen cybercriminelen hebben volgens securitybedrijf Proofpoint Bumblebee gebruikt voor het uitvoeren van ransomware-aanvallen. Het zou onder andere om de Conti-ransomwaregroep gaan.

De afgelopen dagen publiceerden het Internet Storm Center en securitybedrijf NCC Group analyses van de malware en gebruikte verspreidingstactiek. Volgens Brad Duncan van het Internet Storm Center is het belangrijk om de aanvallers in een vroeg stadium te stoppen, aangezien dit verdere schade kan voorkomen.