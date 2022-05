E-maildienst: Brussel wil massasurveillance in naam van kinderbescherming

Men roept hier dat China een massa surveillance staat is maar dat is zeker niet overal in China het geval. Ook in Rusland is dat niet overal het geval. De ongekozen EU gaat met deze plannen nog stappen verder dan deze twee landen zelf ooit in staat toe zijn. Alleen Kazachstan komt redelijk in de buurt van de EU plannen, ik heb daar rapporten van internationale privacy organisaties van gelezen en die logen er niet om. Veel Europese Telecom bedrijven werken daar mee aan de totalitare controle staat. Wellicht is Kazachstan de proeftuin voor de EU geweest.

De EU begint nu echte dictatoriale trekjes te krijgen. Wie hebben daar ook alweer voor gekozen? Oh wacht, helemaal niemand.