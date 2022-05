EFF roept Android- en iOS-gebruikers op om advertentie-ID uit te schakelen

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF roept eigenaren van een Androidtelefoon of iPhone op om het advertentie-ID op hun toestel uit te schakelen. Dit maakt het lastiger voor adverteerders en datahandelaren om gebruikers te volgen en profileren en beperkt de hoeveelheid persoonlijke informatie die deze partijen over gebruikers kunnen verkopen, aldus de EFF.

Het advertentie-ID is een unieke identificatiecode voor de telefoon, tablet of ander smart device waarmee bedrijven gebruikers kunnen volgen. Dat is de enige reden waarom deze identifier is ontwikkeld, zo laat de EFF weten. Third-party trackers kunnen via de apps die gebruikers op hun toestel hebben staan allerlei data verzamelen. Het advertentie-ID maakt het mogelijk om data uit verschillende bronnen aan één identiteit te koppelen.

Daarnaast kunnen datahandelaren informatie over een bepaald advertentie-ID vergelijken, verkopen en aanvullen. Tal van privacyschendingen zijn mogelijk door het advertentie-ID, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, waaronder het maken van uitgebreide profielen, locatietracking en gerichte advertenties door bedrijven zoals Cambridge Analytica.

Het uitschakelen van het advertentie-ID maakt het lastiger voor de meeste adverteerders en datahandelaren om gebruikers te volgen. "Deze industrieën verwerken dagelijks data van miljoenen of miljarden gebruikers, en ze vertrouwen op technologieën zoals het advertentie-ID om een dergelijke schaal mogelijk te maken", zegt Bennett Cyphers van de EFF. "Het verwijderen van dit gereedschap uit hun gereedschapskist zorgt ervoor dat er veel minder data aan gebruikers is te koppelen. Iets wat niet alleen de privacy van gebruikers ten goede komt, maar ook de "surveillance advertentie-industrie" financieel raakt, merkt Cyphers op.

Facebook liet eerder weten dat een maatregel van Apple om gebruik van het advertentie-ID te beperken het bedrijf tien miljard dollar kost. Eigenaren van een iPhone wordt door deze maatregel gevraagd wanneer een app toegang tot het advertentie-ID wil. Daarnaast is het mogelijk om te kijken welke apps eerder toestemming hebben gekregen. Verder adviseert de EFF ook om gepersonaliseerde advertenties in Apples eigen advertentiesysteem uit te schakelen. Voor Androidgebruikers is de opt-out beschikbaar op Android 12, maar mogelijk niet bij oudere versies, merkt Cyphers op. "In plaats daarvan kun je het advertentie-ID resetten en apps vragen om je niet te volgen."