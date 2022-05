Justitie voorziet alle gevangenissen van dronedetectiesysteem

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat alle Nederlandse gevangenissen voorzien van systemen om drones te detecteren. Daarnaast onderzoekt de DJI ook de mogelijkheid om drones te verstoren. Dit moet voorkomen dat verboden goederen de gevangenis worden binnengesmokkeld. Dat laat minister Weerwind voor Rechtsbescherming weten.

"Contrabande binnen justitiële inrichtingen zijn mij en iedereen die bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werkt een doorn in het oog. Contrabande bedreigen de orde en veiligheid binnen de inrichtingen en bedreigen de veiligheid van medewerkers, bezoekers, justitiabelen en de samenleving. Invoer, bezit en gebruik van contrabande wordt daarom niet getolereerd. Echter bepaalde gedetineerden zullen altijd blijven proberen om verboden spullen naar binnen te krijgen en zijn daar zeer creatief in", zo stelt de minister.

Het gaat dan onder andere om het gebruik van drones. Om het gebruik van drones voor het binnensmokkelen van verboden waar tegen te gaan maken vijf Nederlandse gevangenissen inmiddels gebruik van dronedetectiesystemen en staat de DJI op het punt deze systemen voor alle gevangenissen aan te schaffen. Naast detectie van drones doet de DJI ook onderzoek naar de verstoring van drones.

"Zo wordt op een paar locaties getest met een andere techniek, waarmee drones ook kunnen worden onderschept. Innovaties hiervoor zijn echter nog minder ver en er zijn ook de wettelijke kaders, zoals straling in het kader van verstoren van drones, of het verstoren van luchtverkeer, waar rekening mee moet worden houden", voegt Weerwind toe. De minister reageerde op Kamervragen van SP-Kamerlid Van Nispen over dronesmokkel.

Weerwind laat verder weten dat DJI, de grootste dronefabrikant ter wereld, gevangenissen heeft aangemerkt als no-fly zone. Wanneer een drone boven een gevangenis wordt waargenomen neemt de Dienst Justitiële Inrichtingen maatregelen, zoals het stopzetten van het luchtmoment van de gevangenen en het waarschuwen van de politie. De politie kan vervolgens proberen de locatie van de dronepiloot te achterhalen, zo merkt Weerwind op.