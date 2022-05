Hoekstra: persvrijheid niet in het geding bij uitlevering Julian Assange aan VS

De persvrijheid en rechtsstaat zijn niet in het geding als WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd, zo stelt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij wil zich dan ook niet tegen een eventuele uitlevering uitspreken. Vorige maand bepaalde een Britse rechter dat Assange aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd.

Het is nu aan de Britse minister van Binnenlandse zaken, Priti Patel, of de uitlevering doorgaat. Zij heeft tot 18 mei om over de uitlevering te besluiten. De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten.

De uitspraak van de Britse rechter was aanleiding voor Volt-Kamerlid Koekkoek om Hoekstra om opheldering te vragen. Zo wilde ze weten of door een uitlevering van Assange aan de VS de persvrijheid en rechtstaat in het geding zijn, maar dat is volgens de minister niet het geval. "De vrijheid van meningsuiting is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en een vrije samenleving. Hetzelfde geldt voor persvrijheid. In veel landen -ook in Nederland- is het echter strafbaar om welbewust staatsgeheime informatie te openbaren", antwoordt Hoekstra.

Volgens de minister betreft het hier een uitleveringsverzoek tussen twee democratische rechtsstaten zonder Nederlandse betrokkenheid. "Nederland heeft het volste vertrouwen in de Britse rechtsstaat. De Britse rechtsgang kent legio waarborgen, waarbij de Britse rechter onafhankelijk heeft kunnen oordelen over dit uitleveringsverzoek en daarbij alle relevante informatie mee heeft kunnen wegen."

Als laatste wilde Koekkoek weten of Hoekstra bereid is om zich tegen de uitlevering uit te spreken, dit aan Patel te laten weten en in EU-verband steun voor dit standpunt te verwerven. Dat zal de bewindsman niet doen. "Ook indien de Britse rechter in hoger beroep uitlevering rechtmatig acht, is het aan de Britse regering hierover te beslissen. De Britse regering zal deze beslissing nemen op basis van alle relevante omstandigheden. Hierin willen en kunnen wij niet treden."