Ransomware niet de oorzaak van sluiting Amerikaanse hogeschool

Een ransomware-aanval is niet de oorzaak geweest dat een Amerikaanse hogeschool vorige week na 157 jaar de deuren sloot. Dat laat David Gerlach weten, directeur van het Lincoln College. De school werd wereldnieuws omdat het vanwege een ransomware-aanval de deuren zou hebben gesloten. De aanval die eind vorig jaar plaatsvond speelde echter een kleine rol die simpelweg het onvermijdelijke uitstelde, aldus de directeur.

In een verklaring op de eigen website gaf de hogeschool aan dat het vanwege een geldtekort, veroorzaakt door de gevolgen van de coronacrisis, de deuren moest sluiten. Ook werd gewezen naar een ransomware-aanval die afgelopen december plaatsvond. Daardoor had de hogeschool geen toegang tot systemen en data, waardoor de onderwijsinstelling ook niet wist hoeveel studenten zich voor het najaar van 2022 hadden ingeschreven.

De school betaalde de aanvallers losgeld om de gegevens te kunnen ontsleutelen. In maart van dit jaar waren alle systemen weer hersteld. De vooruitzichten lieten echter grote tekorten zien wat betreft het aantal ingeschreven studenten. Een exact losgeld bedrag dat is betaald wordt niet gegeven, maar het was minder dan 100.000 dollar, laat Gerlach tegenover The Record weten. Op de vraag of de ransomware verantwoordelijk was voor het sluiten van de deuren stelt de directeur dat de aanval alleen het onvermijdelijke uitstelde.

Doordat systemen waren versleuteld kon de school geen studenten voor het nieuwe schooljaar aanmelden en waren er ook problemen met de financiële systemen. Er speelden echter veel meer factoren merkt Gerlach op, waarbij een tekort aan nieuw ingeschreven studenten en een te kleine financiële buffer de hoofdredenen waren.