Versleutelde chatdienst Signal vraagt gebruikers om donaties

Versleutelde chatdienst Signal heeft gebruikers om donaties gevraagd omdat het naar eigen zeggen geen geld verdient aan de gegevens van gebruikers of advertenties en daardoor afhankelijk is van schenkingen. "Dagelijks is het team bij Signal bezig om je chats, voice- en videocalls veilig en privé te houden. Het is onze missie", zegt één van de ontwikkelaars. "Het is ook de reden dat wij, in tegenstelling tot de meeste andere techbedrijven, opgezet zijn als een non-profit."

Signal stelt dat het niet gedreven wordt door het maken van winst en geen geld verdient aan de gegevens van gebruikers of inkomsten heeft via advertenties. "Onze non-profitstatus houdt ook in dat we rekenen op donaties van jullie, onze gemeenschap van gebruikers", laat de ontwikkelaar verder weten. "Het is niet goedkoop om miljarden berichten en gesprekken op een privacyvriendelijke manier te routeren, maar we weten dat het een absolute noodzaak is."

"Als je op Signal vertrouwt en gelooft in het werk dat we doen, vragen we je om ons te steunen", besluit de ontwikkelaar de oproep van de chatdienst. Gebruikers die doneren ontvangen een donatiebadge die in de chatapp zichtbaar is. Hoeveel gebruikers Signal precies heeft is onbekend. De Signal-app in de Google Play Store is meer dan honderd miljoen keer geïnstalleerd.