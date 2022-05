Kritiek lek in iOS en macOS laat remote aanvaller willekeurige code uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in iOS en macOS maakt het mogelijk voor een remote aanvaller om willekeurige code op systemen uit te voeren. Verder zijn foto's op vergrendelde iPhones en iPads toegankelijk voor een aanvaller met fysieke toegang. Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de problemen te verhelpen. In beide besturingssystemen zijn bij elkaar meer dan honderd kwetsbaarheden opgelost.

Met macOS Monterey 12.4 behoren 73 beveiligingslekken tot het verleden. Verschillende van de kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op het systeem uit te voeren wanneer een malafide afbeelding of website wordt geopend, er is geen verdere interactie vereist. Ook het mounten van een malafide Samba-netwerkshare maakt "arbitrary code execution" mogelijk.

Een beveiligingslek in Safari zorgt ervoor dat malafide websites gebruikers ook in de private browsingmode van de browser kunnen volgen. Drie kwetsbaarheden, in ImageIO, libxml2 en zsh, zorgen er volgens Apple voor dat een remote aanvaller willekeurige code op het systeem kan uitvoeren. Verdere details over de aanvalsvector worden echter niet gegeven. Updaten naar de laatste versie kan via de updatefunctie van macOS.

iOS 15.5 en iPadOS 15.5

Naast beveiligingsupdates voor macOS Catalina, Big Sur en Monterey heeft Apple voor iOS en macOS versie 15.5 uitgebracht. Deze versies verhelpen in totaal 34 kwetsbaarheden. Het gaat onder andere om de kwetsbaarheden in ImageIO en libxml2 die ook in macOS zijn verholpen en het mogelijk maken voor een aanvaller om op afstand code uit te voeren wat in het ergste geval tot een volledige overname van het systeem kan leiden.

Ook het lek in de private browsingmode van Safari is in iOS en iPadOS gepatcht. Verder heeft Apple ook een beveiligingslek in het wifi-onderdeel van de besturingssystemen verholpen waardoor een aanvaller een denial of service kan veroorzaken. Net als bij macOS kan een aanvaller ook bij iOS en iPadOS door middel van een malafide afbeelding willekeurige code uitvoeren. Een andere kwetsbaarheid in de mobiele besturingssystemen zorgt ervoor dat een aanvaller met fysieke toegang tot een toestel opgeslagen foto's kan bekijken. De updates voor iOS en iPadOS zijn beschikbaar via iTunes en de Software Update-functie.