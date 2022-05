Staatssecretaris: Belastingdienst moet kennis van AVG verder versterken

De hele Belastingdienst moet de kennis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterken, zo stelt staatssecretaris Van Rij van Financiën. De staatssecretaris reageerde op Kamervragen van Volt, GroenLinks en de PvdA over berichtgeving dat de Belastingdienst discriminerende criteria in de fraudesignalering voorziening (FSV) verzweeg en op onrechtmatige wijze inzage in zwarte lijsten blokkeert.

De FSV was een zwarte lijst waarop signalen van vermeende of bewezen fraude werden bijgehouden. Onlangs kreeg de Belastingdienst wegens de FSV een boete van 3,7 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgelegd. Volt-Kamerlid Koekkoek, GroenLinks-Kamerlid Van der Lee en PvdA-Kamerlid Arib wilden van Van Rij weten of er op dit moment geen andere verwerking, waaronder verzameling van persoonsgegevens plaatsvindt die in strijd met de AVG is.

"De kennis van de AVG moet door de hele Dienst verder versterkt worden. In het kader van het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) zijn er meerdere acties uitgevoerd of in gang gezet. Ook vanuit het project In Control Statement wordt door de dienstonderdelen van de Belastingdienst gewerkt aan het op orde brengen van de (bedrijfs)processen", antwoordt de staatssecretaris. "Conform de huidige planning zullen in ieder geval de risicovolste werkprocessen op orde worden gebracht voor eind 2022. Hieronder valt ook de toetsing van het proces aan de AVG, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Archiefwet."

De Kamerleden hadden ook gevraagd of de Belastingdienst bereid is om het interne privacybeleid op de eigen website te publiceren. "De Belastingdienst maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en volgt het privacybeleid van het ministerie", reageert Van Rij, die vervolgens wijst naar het privacybeleid op de websites van het ministerie en de Belastingdienst.

Zwarte lijsten

Afsluitend stelt de staatssecretaris dat hij het eens is met de conclusie van verschillende onderzoeken dat zwarte lijsten in strijd zijn met de AVG en daarmee onrechtmatig zijn. "Zoals mijn voorgangers en ik al vaker hebben aangegeven, deel ik het oordeel van de AP dat FSV nooit op deze manier ingezet had mogen worden. De opgelegde boetes ervaar ik als een pijnlijke, maar begrijpelijke gevolgtrekking gezien de ernst van de bevindingen. Ik zal mij niet verzetten tegen de boetes en deze voldoen."