VS klaagt Franse arts aan voor ontwikkeling en verkoop van ransomware

De Amerikaanse autoriteiten hebben een 55-jarige Franse arts aangeklaagd voor het ontwikkelen, verkopen en gebruiken van ransomware. Volgens de aanklacht ontwikkelde de in Venezuela woonachtige cardioloog verschillende ransomwaretools die cybercriminelen gebruikten voor het afpersen van slachtoffers. De arts zou de malafide software zowel hebben verhuurd als verkocht en gaf afnemers ook technische ondersteuning.

Eén van de ransomware-exemplaren wiste de harde schijf van slachtoffers wanneer die te vaak de ransomware probeerden te verwijderen. Eind 2019 zou de arts een tool hebben aangeboden voor het maken van ransomware. "De Thanos-software liet gebruikers hun eigen unieke ransomware maken, die ze dan konden gebruiken of verhuren aan andere cybercriminelen", zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Verder stelt de aanklacht dat de arts zijn ransomware op verschillende fora aanbood. Criminelen konden een licentie voor de malware aanschaffen of aan een partnerprogramma deelnemen, waarbij de arts een deel van het losgeld ontving.

Begin deze maand sprak de FBI met een familielid van de arts die in Florida woont en waarvan het PayPal-account door de arts was gebruikt om geld van criminelen te ontvangen. De persoon in kwestie bevestigde waar de arts woont en dat hij zichzelf programmeren had aangeleerd. Ook deelde hij een e-mailadres van de arts dat volgens de aanklacht is gebruikt voor de infrastructuur van de Thanos-ransomware. De arts bevindt zich nog in Venezuela.