Onderzoekers ontgrendelen en starten Tesla via bluetooth relay-aanval

Onderzoekers hebben gedemonstreerd hoe ze door middel van een bluetooth relay-aanval een Tesla kunnen ontgrendelen en starten. De Tesla Model 3 en Model Y maken gebruik van een Bluetooth Low Energy (BLE) gebaseerd passief toegangssysteem. Gebruikers met een geautoriseerde telefoon of sleutel in de buurt van de auto kunnen die ontgrendelen en bedienen, zonder dat er iets op de telefoon of met de sleutel moet worden gedaan. Het systeem kijkt hiervoor naar de afstand van de telefoon en sleutel.

Onderzoekers van securitybedrijf NCC Group hebben een tool ontwikkeld waarmee ze het signaal van een geautoriseerde telefoon of sleutel kunnen versterken en doorsturen om zo de auto te openen en starten, terwijl de geautoriseerde telefoon of sleutel buiten het bereik van de Tesla is. Zo lukte het de onderzoekers om het signaal van een geautoriseerde telefoon op zeven meter afstand in een andere kamer op te vangen en door te sturen naar een ander apparaat waarmee de Tesla op een afstand van drie meter was te openen.

De onderzoekers adviseren om gebruikers te informeren over het risico van Bluetooth Low Energy relay-aanvallen en gebruik te maken van de PIN to Drive feature. Ook zouden gebruikers de optie moeten hebben om de passieve toegang uit te schakelen. Tesla werd op 21 april over de aanval geïnformeerd, maar de autofabrikant liet een week later weten dat relay-aanvallen een bekende beperking van het passieve toegangssysteem zijn.