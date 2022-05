Premier Rutte verwijderde jarenlang sms-berichten van eigen telefoon

Premier Mark Rutte heeft jarenlang dagelijks sms-berichten van zijn telefoon gewist, volgens de landsadvocaat vanwege ruimtegebrek. Sinds afgelopen donderdag heeft de premier een toestel met meer opslag, zo meldt de Volkskrant vandaag. De werkwijze van de premier werd gisteren door de landsadvocaat bekendgemaakt in een zaak die door de krant was aangespannen.

De Volkskrant had in 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzage gevraagd in de voor het coronabeleid relevante sms-berichten die de premier had verstuurd en ontvangen. De krant ontving alleen tekstberichten die Rutte aan zijn eigen ambtenaren had verzonden, waarbij het soms ging om doorgestuurde berichten van mensen die contact hadden gezocht met de premier.

Ook bleek dat er niet was gezocht in de telefoon van de premier zelf, maar alleen in de telefoons van zijn ambtenaren. De landsadvocaat liet op de zitting weten dat het doorzoeken zinloos is, aangezien het toestel van Rutte slechts zo'n twintig berichten kan bevatten. Tekstberichten die de premier zelf relevant achtte voor archivering stuurde hij door naar ambtenaren, de rest verwijderde hij. Het is daardoor onduidelijk of het wissen van de berichten in overeenstemming met de Archiefwet gebeurde. Die bepaalt onder andere dat functiegerelateerde correspondentie niet zomaar mag worden vernietigd.

Een raadsadviseur van Rutte erkende dat de premier over een toestel met meer opslag beschikte, maar dat alleen gebruikte voor het volgen van het nieuws. Sinds donderdag communiceert de premier met een ander toestel dat over meer opslag beschikt. Dat komt volgens de RVD omdat de vorige telefoon niet in alle landen voldoende werd ondersteund. Rutte zou zijn sms-berichten sindsdien niet meer dagelijks verwijderen.