SVB meldde fors meer datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens in 2021

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar bijna zevenhonderd datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gerapporteerd, fors meer dan het aantal datalekken van 2020, toen het om bijna 450 datalekken ging. Dat meldt de overheidsinstantie in het jaarverslag over 2021 (pdf). De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB een deel van de werkzaamheden van het persoonsgebonden budget.

De toename van het aantal datalekken wordt volgens de SVB mede verklaard doordat er vorig jaar meer post is verstuurd. De meeste datalekken bij de Verzekeringsbank deden zich voor door fouten met de adressering of bezorging van poststukken. "De SVB heeft de privacy van burgers hoog in het vaandel staan en doet er alles aan om datalekken zoveel mogelijk te beperken", aldus de overheidsinstantie. Om datalekken te voorkomen wil de SVB het bewustzijn en de alertheid van medewerkers verder vergroten, onder andere door middel van workshops en trainingen.