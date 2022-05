Rutte: op oude Nokia-telefoon verwijderde sms'jes niet meer terug te halen

De sms-berichten die premier Mark Rutte op zijn "oude Nokia-telefoon" verwijderde zijn niet meer terug te halen, zo heeft premier Mark Rutte in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Daarnaast kon het toestel meer dan twintig sms'jes bevatten. Berichten over dit aantal in de media kloppen niet, zo stelt de premier.

Deze week werd bekend dat Rutte sms-berichten op zijn telefoon zelf verwijderde en berichten die hij nodig vond om te laten archiveren doorstuurde. Hierdoor is onduidelijk of berichten die wel gearchiveerd hadden moeten worden niet zijn verwijderd. "Het aantal van 20 sms-berichten, dat wel genoemd wordt in mediaberichten, klopt niet, maar mijn oude Nokia-telefoon werkte trager naarmate er meer berichten in werden opgeslagen", geeft Rutte als reden voor het verwijderen van de berichten.

De premier stelt dat hij sms-berichten die hij van belang vond voor de bestuurlijke besluitvorming doorstuurde naar een medewerker, die de sms vervolgens bewaarde. "Lange berichten, die ik niet kon doorsturen, las ik voor, parafraseerde ik of gaf ik op hoofdlijnen door aan medewerkers." Rutte zegt dat hij daarmee in zijn overtuiging handelde volgens de instructies voor het bewaren van chatberichten.

In de instructies staat dat chatberichten die van belang zijn voor de bestuurlijke besluitvorming moeten worden opslagen, tenzij de inhoud van het bericht al op een andere manier is vastgelegd binnen het bestuursorgaan. Chatberichten die niet van belang zijn voor de bestuurlijke besluitvorming hoeven niet te worden opgeslagen. "Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor het opslaan van relevante chatberichten, en derhalve ook voor het beoordelen van de relevantie van chatberichten", laat Rutte verder weten.

"Omdat ik berichten die ik van belang achtte voor de bestuurlijke besluitvorming doorstuur of in cc stuur naar de meest betrokken medewerker, hoefde ik deze berichten niet zelf te bewaren. Met deze werkwijze meen ik dat ik heb gehandeld in lijn met het geldende wettelijk kader", voegt de premier toe.

GroenLinks-Kamerlid Klaver had aan de premier gevraagd om zoveel mogelijk data op te vragen bij de provider om zo inzicht te krijgen in welke informatie is gedeeld. De provider liet weten dat de sms-berichten niet zijn te achterhalen. "Deze berichten worden niet opgeslagen. De provider bewaart ten behoeve van “billing” gedurende een periode van een aantal maanden enkel zo genoemde metadata", aldus Rutte.