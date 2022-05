Mozilla blijft adblockers in Firefox volledig ondersteunen met nieuw manifest

Mozilla heeft aangekondigd dat het adblockers voor Firefox in de toekomst volledig zal blijven ondersteunen, ook bij de overstap naar de Manifest v3-specificatie. Dit manifest bevat specificaties waar browser-extensies aan moeten voldoen. Twee jaar geleden kondigde Google Manifest v3 aan. Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het uitfaseren van de webRequest API.

Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Google heeft in de plaats van deze API een nieuwe API voorgesteld genaamd declarativeNetRequest (DNR). Die zou echter de mogelijkheden van adblockers beperken door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie.

Mozilla maakt binnen Firefox gebruik van een eigen browser-engine, maar om extensies cross-browser compatibel te laten zijn werkt het al enige jaren met WebExtension-extensies en volgt het de specificaties van Google. In het geval van Googles plannen met betrekking tot het vervangen van de WebRequest API heeft Mozilla besloten om zowel WebRequest als declarativeNetRequest binnen Firefox te ondersteunen.

"Contentblocking is één van de belangrijkste toepassingen voor extensies en we zullen ervoor zorgen dat Firefox-gebruikers toegang tot de best beschikbare privacytools zullen hebben", zegt Mozillas Rob Wu. Hij merkt op dat Mozilla met adblockers en andere extensie-ontwikkelaars zal blijven samenwerken zodat de WebRequest API alleen op gepaste wijze wordt ingezet. In het verleden is er namelijk misbruik van de API gemaakt.

Verder zal Mozilla met manifest v3 alle verzoeken van extensies om toegang tot websites te krijgen als optioneel beschouwen en gebruikers meer controle geven zodat ze kunnen bepalen welke extensies toegang tot hun data voor een betreffende site hebben. "We blijven kijken hoe om te gaan met gevallen, zoals privacy- en security-extensies, die de mogelijkheid moeten hebben om websiteverkeer te onderscheppen of beïnvloeden om onze gebruikers te beschermen", merkt Wu op. Mozilla is nu met een programma gestart zodat extensie-ontwikkelaars de implementatie van manifest v3 kunnen testen. Ondersteuning van het manifest moet eind 2022 in Firefox zijn doorgevoerd.