VS krijgt miljoenen van cybercriminelen op Zwitserse bankrekening in handen

Ruim vijftien miljoen dollar die drie cybercriminelen op Zwitserse bankrekeningen hadden gestald is in handen gekomen van de Amerikaanse autoriteiten, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. De drie hielden zich bezig met advertentiefraude waarvoor een botnet van meer dan 1,7 miljoen besmette computers werd ingezet.

De computers waren via e-mailbijlagen en ongepatchte software besmet geraakt met de Kovter-malware. Via de malware werden, voor gebruikers onzichtbare browsers gebruikt, om gefabriceerde webpagina's te openen waarop weer advertenties van bedrijven stonden. Eigenaren van de besmette computers wisten niet dat dit plaatsvond en de bedrijven wisten niet dat hun advertenties op gefabriceerde websites verschenen en niet door mensen werden bekeken.

De criminelen wisten op deze manier miljarden views van advertenties te vervalsen en zorgde ervoor dat bedrijven meer dan 29 miljoen dollar voor niet bekeken advertenties betaalden. Twee van de drie verdachten werden eind 2018 aangehouden en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De twee bekenden schuld en zijn inmiddels ook veroordeeld. De derde verdachte is nog altijd voortvluchtig.

In samenwerking met de Zwitsers autoriteiten werd er onderzoek gedaan naar de geldstromen van de Kovter-bende. Uiteindelijk werd er meer dan 15,1 miljoen dollar op Zwitserse bankrekeningen aangetroffen die de mannen met de advertentiefraude verdienden. Het geld is verbeurd verklaard en door de Zwitserse autoriteiten aan de VS overgemaakt. Het gaat om één van de grootste verbeurdverklaringen van cybercrimineel geld in de Amerikaanse geschiedenis.