Belgische ziekenhuizen annuleren operaties wegens ransomware-aanval

Verschillende Belgische ziekenhuizen hebben wegens een ransomware-aanval besloten om alle operaties te annuleren. Alleen noodoperaties worden nog uitgevoerd. Ook consultaties en onderzoeken kunnen niet doorgaan. Het herstel kan mogelijk maanden gaan duren. De in totaal zes ziekenhuizen maken onderdeel uit van de Belgische zorggroep Vivalia.

Servers van de zorgverlener werden onlangs getroffen door de Lockbit-ransomware. Criminelen achter de ransomware claimen dat ze vierhonderd gigabyte aan data hebben buitgemaakt die ze volgende week dreigen te publiceren. De zorggroep meldt op de eigen website dat het bezig is met het herstel van de it-omgeving. Zo worden er de komende dagen nieuwe computers verwacht. Verder meldt Vivalia dat zorgpersoneel aan het einde van de maand gewoon het salaris krijgt uitbetaald.

"We focussen ons nu op het herstel van het systeem binnen een veilig kader. Het gerechtelijk luik is in handen van de federale gerechtelijke politie en de procureur", zegt Vivalia-ceo Yves Bernard tegenover Het Belang van Limburg. Vivalia hoopt tegen het einde van het weekend systemen van de radiologie-afdeling en laboratoria weer online te brengen, net zoals de pati├źntendossiers. "Maar volledig herstel kan nog weken of zelfs maanden in beslag nemen", concludeert Bernard.

Vanwege de cyberaanval heeft de burgemeester van de stad Aarlen besloten om tijdens het Maitrank-festival dit weekend een buitenpost op te richten, om zo verdere belasting van het ziekenhuis in de stad te voorkomen.