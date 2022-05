VS gaat ethische hackers niet meer vervolgen onder computermisbruikwet CFAA

De Amerikaanse overheid zal beveiligingsonderzoekers en ethische hackers die met "goede intenties" beveiligingsonderzoek doen om kwetsbaarheden te vinden en verhelpen niet meer vervolgen onder de computermisbruikwetgeving CFAA. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is blij met de aankondiging, maar vindt die niet ver genoeg gaan om onderzoekers echt te beschermen.

Volgens het ministerie is beveiligingsonderzoek belangrijk in het verbeteren van de cybersecurity. "Het ministerie is nooit geïnteresseerd geweest in het vervolgen van beveiligingsonderzoek dat met goede intenties werd gedaan als misdrijf, en deze aankondiging bevordert cybersecurity door beveiligingsonderzoekers die voor het algemeen belang kwetsbaarheden vinden duidelijkheid te geven", aldus plaatsvervangend minister van Justitie Lisa Monaco.

Het ministerie benadrukt dat de beleidswijziging geen vrijbrief is voor personen die met kwade intenties beveiligingsonderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld om eigenaren van kwetsbare systemen af te persen. Volgens de EFF is het nieuwe beleid een stap in de juiste richting, maar biedt die onderzoekers nog altijd onvoldoende bescherming. Zo is het geen bindende regel voor rechtbanken en kan die op elk moment worden ingetrokken. De burgerrechtenbeweging pleit dan ook voor een grondige hervorming van de CFAA.