Mozilla verhelpt kritieke Pwn2Own-kwetsbaarheden in Firefox 100

Mozilla heeft vandaag beveiligingsupdates uitgebracht voor twee kritieke kwetsbaarheden in Firefox waardoor systemen in het ergste geval volledig zijn over te nemen. Alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website of het te zien krijgen van een besmette advertentie zijn voldoende. Er is geen verdere interactie van de gebruiker vereist.

De twee beveiligingslekken werden gedemonstreerd tijdens Pwn2Own Vancouver, een jaarlijks terugkerende hackwedstrijd waarbij onderzoekers worden beloond voor het laten zien van onbekende kwetsbaarheden. Beveiligingsonderzoeker Manfred Paul liet afgelopen woensdag 18 mei zien hoe hij via twee kritieke lekken in Firefox het onderliggende besturingssysteem kon overnemen. Voor zijn aanval ontving Paul een beloning van 100.000 dollar.

De twee kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2022-1802 en CVE-2022-1529, zijn beide als kritiek beoordeeld en verholpen in Firefox 100.0.2, Firefox ESR 91.9.1 en Firefox voor Android 100.3. Updaten kan via de automatische updatefunctie of Mozilla.org.