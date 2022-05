Van Huffelen kan nieuwe ransomware-aanval op gemeente niet uitsluiten

Staatssecretaris van Huffelen van Digitalisering kan niet uitsluiten dat een Nederlandse gemeente opnieuw het slachtoffer van een ransomware-aanval wordt. Nieuwe maatregelen om gemeenten tegen dergelijke aanvallen te beschermen worden niet uitgesloten. Dat laat de bewindsvrouw weten naar aanleiding van de aanval op de gemeente Buren. Bij deze gemeente wisten aanvallers gigabytes aan vertrouwelijke data buit te maken, waaronder de identiteitsbewijzen van driehonderd burgers.

Naar aanleiding van de aanval vroeg VVD-Kamerlid Rajkowski de staatssecretaris om opheldering. Zo wilde ze onder andere weten welke andere Nederlandse gemeente het slachtoffer van ransomware geworden. Daarbij noemt Van Huffelen de gemeente Lochem in 2019 en de gemeente Hof van Twente in 2020. "Daarbij was geen sprake van datadiefstal. Deze gemeenten hebben hier transparant over gecommuniceerd en lessen gedeeld", voegt de staatssecretaris toe.

"Hoe groot acht u de kans dat soortgelijke aanvallen bij andere gemeentes plaatsvinden? Welke stappen worden vanuit de Rijksoverheid genomen om gemeentes cyberweerbaar te maken tegen ransomware-aanvallen en andere digitale aanvallen?", vroeg Rajkowski verder. Van Huffelen merkt op dat het niet is te voorspellen of en wanneer soortgelijke aanvallen plaatsvinden. "Ik kan in elk geval niet uitsluiten dat een dergelijke aanval opnieuw zal plaatsvinden, noch bij een gemeente, noch bij een andere organisatie in een geheel andere sector."

De gemeente Buren zal naar aanleiding van de aanval de onderzoeksrapportage en evaluatie openbaar maken. Beide zijn er echter nog niet. "Het is daarom nu nog te vroeg om aan te geven welke concrete lessen uit de aanpak van de gemeente Buren kunnen worden getrokken", stelt Van Huffelen.

Afsluitend meldt de staatssecretaris dat de gemeente Buren voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het onderzoek moet aantonen hoe het incident heeft kunnen gebeuren. "Ik hecht eraan te vermelden dat de gemeente nu midden in een grote crisis verwikkeld is en dat het belangrijk is de uitkomsten van het lopend onderzoek en evaluatie af te wachten." Afhankelijk van het onderzoek en de evaluatie moet volgens Van Huffelen blijken hoe dergelijke aanvallen in de toekomst zijn te voorkomen en of het nodig is om aanvullende maatregelen te treffen.